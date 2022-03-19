Üç büyük şehirdeki kalkınma ajansı kurullarında yer alacak dernek ve vakıflar belirlendi

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kalkınma ajansı kalkınma kurullarında yer alacak kamu kurumları ile vakıf ve dernekler belirlendi. Bu dernek ve vakıflar arasında İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Muradiye Kültür Vakfı da var.

Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte kalkınma kurulları tarafından yönetim kurulları üyeliklerine seçilen temsilciler dahil olmak üzere kalkınma kurullarının mevcut bütün üyelerinin görevleri sona erdi. Yönetim kurulu üyelikleri için yeniden temsilci seçimi yapılacak. İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu asıl üye listesinde aralarında Avrasya Bir Vakfı, Birlik Vakfı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Mimar ve Mühendisler Grubu, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Türkiye Tasarım Vakfı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Yeryüzü Doktorları Derneği’nin de bulunduğu çeşitli kuruluşlar var.

Bu kuruluşlar arasında yer alan iktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu’nda Cumhurbaşkanı’nın Başdanışmanı İsrafil Kışla da bulunuyor. Birlik Vakfı’nın kurucular kurulunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile birçok eski AKP’li isim var. Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun başkanlığında ise Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer alıyor. Yedek üyeler ise Mutlu Yuva Derneği, Her Çocuğa Eğitim Vakfı, Düşün Taşın Derneği, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, TÜGVA, Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı’ndan oluşuyor. TÜGVA’nın Yüksek İstişare Kurulu’nda da Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yer alıyor. Ankara Kalkınma Ajansı kalkınma kurulunun asıl üyeleri arasında ise Muradiye Kültür Vakfı da bulunuyor. İzmir Kalkınma Ajansı kalkınma kurulunun asıl üyeleri arasında, Birlik Vakfı İzmir Şubesi ile İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi de var.

İTO VE İSO ÇIKARILDI

Eski listede yer alan İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ise yeni listede yer almadı. Yeni üye olarak İstanbul listesine; Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Tasarım Vakfı, Bağcılar, Beyoğlu, Sarıyer ve Esenler belediyeleri girdi. İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliğinden de İzmir Ticaret Odası çıkarılırken, Kızılay İzmir Şubesi, Birlik Vakfı İzmir Şubesi, Bayındır, Kınık ve Kiraz belediyeleri üye listesine dahil edildi.

Mevzuata göre, kalkınma kurullarının görev ve yetkileri şöyle: Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. Ajansın çalışma programı taslağı, yıllık faaliyet raporları ile Sayıştay ve mali yönetim yeterliği denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.