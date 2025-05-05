‘Üç fidan’ paylaşımına gözaltı kararı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 04:00

Adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılan yurttaşla ilgili CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, “Bugün düşüncenin suç sayıldığı bir ortamda, yaşlı ve hasta yurttaşlara yönelik uygulamalar toplum vicdanında daha büyük yaralar açmaktadır” dedi.

Balcı, “Bugün gençlerin fişlendiği, kadınların hedef gösterildiği, düşünce beyanının suç sayıldığı bir dönemde, şimdi de sıra hasta ve yaşlı yurttaşlara mı gelmiştir?” diye sordu.