'Üç harfli' geriliminde yeni perde: Çocuklara slogan attırdı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 20:48

MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir market açıklamaları sonrası BİMcell hattını iptal etmek isteyen bir yurttaş, siyasete alet ettiği çocuklarına BİM'i protesto ettirdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda çocuklardan birinin, kasa görevlisi çalışana yönelik olarak "Siz Türk gencisiniz, sizin hiçbir suçunuz yok. Fakat buranın patronları Türkiye'ye hakaret etti. Biz de buna sessiz kalmayacağız. Kimse Türk devletine hakaret edemez" ifadelerini kullandığı görüldü.

Çocuklardan biri ise "Bozkurtlar ulusun Allah Türk'ü korusun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de yurttaşlar yoksullukla boğuşurken, siyasi aktörlerden marketleri sorumlu tutan açıklamalar geldi. MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki açıklamasında gıda maddelerindeki fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutarak bu marketlerin FETÖ’yle bağlarının araştırılmasını önerdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirdi.

Zincir marketlerle ilgili tartışmalar devam ederken AKP'li Ağrı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu toplamda 10 marketin mühürlendiği bildirildi. MHP'li Çankırı Belediyesi de 2 marketi mühürledi. Bu marketlerin başında da BİM yer aldı.