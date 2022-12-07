Hedef gösterilmişti: Uykusuz'dan 'BİM' kapağı

Uykusuz dergisi, bu haftaki kapağına Cumhur İttifakı tarafından hedef gösterilen zincir marketlerden BİM'i taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:51
Hedef gösterilmişti: Uykusuz'dan 'BİM' kapağı
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına fiyatlar üzerinden Erdoğan ve Bahçeli tarafından hedef gösterilen zincir marketlerden BİM'i taşıdı. 

Dergi kapağında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi, BİM poşetiyle resmetti. 

BİM logosunun yer aldığı poşette BİM yerine "Suçlu KİM?" yazısı yer aldı.

Uykusuz'un kapağında şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 84.39 oldu. Fiyatlar hızla artmaya devam ederken hükûmet enflasyonun suçlusunu arıyor."


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