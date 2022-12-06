BİM plaketini sorduk, öyle bir itirafta bulundu ki...
Cumhur İttifakı ile zincir marketler arasındaki gerilim günden güne büyürken, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği'nin BİM'e plaket vermesi dikkat çekti. Konuyla ilgili cumhuriyet.com.tr'ye konuşan eski Kocaeli MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "O bir art niyetle verilmiş plaket değildir. Hem Kocaeli Valimiz hem de Başkanımız Cumhur İttifakı'nı çok iyi anlayan ve bu anlamda mücadele eden bürokratlardır" dedi.
Türkiye'de yurttaşlar yoksullukla boğuşurken, siyasi aktörlerden marketleri sorumlu tutan açıklamalar geldi. MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki açıklamasında gıda maddelerindeki fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutarak bu marketlerin FETÖ’yle bağlarının araştırılmasını önerdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirdi.
Zincir marketlerle ilgili tartışmalar devam ederken AKP'li Ağrı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi. Bu marketlerin başında da BİM yer aldı.
Öte yandan Burdur'da MHP’li Tefenni Belediyesi, ilçedeki bir BİM şubesinin önüne, üzerinde Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerinin olduğu bir pano yerleştirdi. Aynı kentin Çavdır ilçesinde de BİM şubelerinin önünün kazıldığı görüldü.
PLAKET VERİLDİ
Kocaeli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylere en çok istihdam sağlayan firmalara plaket verildi. Plaket verilen firmaların arasında son günlerde yaşanan 'pahalılık' tartışmalarında adı geçen BİM de yer aldı.
Konuyla ilgili cumhuriyet.com.tr'den Esma Yapıcı'ya konuşan eski MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, "O bir art niyetle verilmiş plaket değildir. Hem Kocaeli Valimiz hem de Başkanımız Cumhur İttifakı'nı çok iyi anlayan ve bu anlamda mücadele eden bürokratlardır" diyerek parti devleti anlayışını gözler önüne serdi.
AKP İLE MHP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKARIR MI?
"Plaket hamlesi AKP içinde ya da AKP ile MHP arasında tartışma çıkarır mı" sorusuna Ünlü, "Kesinlikle çıkarmaz. Onların Cumhur İttifakı'na zarar verecek bir eylem ve söylemde bulunmayacaklarını tüm Türkiye ve Kocaeli bilmektedir. Bir sıkıntıya mahal verecek durum yok" şeklinde yanıt verdi.
Aydın Ünlü
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