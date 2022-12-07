Zincir market gerilimi sürüyor! MHP'li Çankırı Belediyesi 2 marketi daha kapattı
Cumhur İttifakı ile zincir marketler arasındaki gerilim günden güne büyürken, MHP'li Çankırı Belediyesi'nden yeni bir hamle geldi. Kentte zabıta ekiplerinin denetimi sonucu 2 zincir market daha kapatıldı.
Bugün Ağrı'da AKP'li Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyle kapatılan 5 zincir marketin ardından, MHP'li Çankırı Belediyesi de 2 marketin kapısına kilit vurdu.
Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, "vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine" kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimde, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetim kapsamında 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı.
3 ŞUBEYE PARA CEZASI
Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'de yurttaşlar yoksullukla boğuşurken, siyasi aktörlerden marketleri sorumlu tutan açıklamalar geldi. MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki açıklamasında gıda maddelerindeki fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutarak bu marketlerin FETÖ’yle bağlarının araştırılmasını önerdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirdi.
Zincir marketlerle ilgili tartışmalar devam ederken AKP'li Ağrı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu toplamda 10 marketin mühürlendiği bildirildi. Bu marketlerin başında da BİM yer aldı.
Öte yandan Burdur'da MHP’li Tefenni Belediyesi, ilçedeki bir BİM şubesinin önüne, üzerinde Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerinin olduğu bir pano yerleştirdi. Aynı kentin Çavdır ilçesinde de BİM şubelerinin önünün kazıldığı görüldü.
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