Üç yıl boyunca başkasının kimliğiyle yaşamış!

Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı. Zanlının 3 yıldır sahte kimlikle dolaştığı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:37
Üç yıl boyunca başkasının kimliğiyle yaşamış!
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Edinilen bilgiye göre, 'dolandırıcılık' ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması' suçlarından hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır bu suçlardan aranan M.T., F.Y.'ye ait kimlik ile 3 yıl boyunca kaçtı. 

Geçinebilmek için sigortasız bir şekilde taksicilik yapan M.T., daha sonra Uludağ'da kayıtsız odun işi yaptı. Girdiği polis çevirmelerinde F.Y.'ye ait olan kimliği gösteren M.T.'nin merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Maltepe Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir eve ara ara geldiği tespit edildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Maltepe Çıkmazı Sokak üzerinde bir süre gözetleme yapan ekipler, M.T.'yi eve geldiği sırada yakalandı.

Öte yandan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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