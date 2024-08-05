Şevket Tokuş'u uğurladık: Alanya'nın ilk turizmcilerinden Tokuş, eğitimci, ihracatçı ve siyasetçi kimliğiyle biliniyordu

Yayınlanma: 05.08.2024 - 20:22

Güncelleme: 05.08.2024 - 20:22

1 Temmuz 1930’da doğan Tokuş, 1951 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’nin torunu Lale (Uşaklıgil) Tokuş ile hayatını birleştiren Tokuş, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kısa bir süre Avrupa’da yaşadı. Alanya’ya dönen Tokuş, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde mühendislik yaptı. Ardından Devlet Su İşleri’nde çeşitli görevlerde bulundu.

Tokuş, 1980-82 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı yaptı. 2006’da yitirdiğimiz Lale Tokuş ile Şevket Tokuş’un Cem ve Emel isimlerinde iki çocuğu var.

Galatasaray Spor Kulübü, üyesi olan Tokuş için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeyi kullandı: “Kulübümüzün 2847 sicil numaralı Divan üyesi Şevket Tokuş’un vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

KATKILARI UNUTULAMAZ

Uzun yıllar Cumhuriyet Vakfı yöneticisi olan, katkıları çok yaşamsal Şevket Tokuş’u uğurladık.

Yunus Nadi ailesinin kuruculuğunda yaşamını sürdüren Cumhuriyet gazetesinin, Nadir Nadi sonrası, Berin Nadi-İlhan Selçuk elbirliği ile kurulmuş Cumhuriyet Vakfı’nın, uzun soluklu yöneticiliğinde, ayakta kalışında, vakıf yöneticisi kimliği ile Şevket Tokuş’un duruşu, katkıları unutulamaz.

BİRLEŞTİRİCİ DURUŞ

Başta eşi Lale Tokuş’un, vakıf yönetimi içinde yerlerini almaları, ailenin çok sayıda, çocukları da içinde ikinci kuşaktan üyelerinin ortak duruşlarında etkin rol oynamıştı. Şevket Tokuş, sağlığının elverdiği yakın yıllara kadar vakıf yönetimi içinde de doğrudan görev alarak birleştirici kritik oyların kullanılmasında etkin duruşları ile sayısız katkıda bulunmuştu.

Okurların yakından izledikleri, okur dayanışmaları ile de Cumhuriyet gazetesinin en zorlu süreçlerde içeriden gelen darbelere karşı ayakta tutmayı, boykot eylemleri ile başaran okurlarının unutmadıkları birden çok dönemeç yaşandı. İlki kuşkusuz 12 Mart döneminde, aile içi operasyonmuş gibi yaşatılan, Nadir Nadi’nin yönetimden uzaklaştırılması ile yaşanan süreçti. Dünyada örneği görülmeyen, okurların boykotu sonucunda Nadir Nadi’nin, eskisinden daha da güçlendirilmiş yazarlar, yayın kurulu oluşumları ile “yazarlarının yönetime katılmaları, Cumhuriyet ilkelerinin güçlü denetimin sağlanmasıyla” geri dönüşü gerçekleşmişti.

SORUMLULUK ALDI

İkinci büyük kriz, çalkantı, 12 Eylül sonrasında, Nadir Nadi’nin yaşamını yitirmesi ile yeni bir boyuta geçişi getirmişti. Berin Nadi, Atatürk’ün kuruluşuna öncülük yaptığı Cumhuriyet gazetesinin, yeniden yaşam gücünü toplaması sorumluluğunu üstüne alarak, İlhan Sulçuk’un yönetimi sorumluluğunda Cumhuriyet Vakfı kuruluşuna öncülük yapmıştı. Vakfın kuruluşunun hemen ardından, 1990’lı yıllarda, ikinci kuşak aile bağları içinde Lale-Şevket Tokuş’un elbirliği ile sorumluluk üstlenmelerine tanıklık ediyoruz.

İşte tam da bu nedenlerle, her zaman Şevket Tokuş’un gönüllü üstlendiği sorumluluklarını unutmuyoruz. Çıktığı son yolculuğunda huzurlu olduğuna tam inancımızı sevgiyle, saygıyla, okurlarımızla paylaşıyoruz...

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu toplantı sırasında. Soldan Sağa: Hüseyin Gürer, Cüneyt Arcayürek, İlhan Selçuk, Atilla Coşkun, Osman Nuri Torun, Berin Nadi, Alev Coşkun, Aydın Aybay, Zeynep Uşaklıgil, Lale Tokuş, Şevket Tokuş, Oktay Kurtböke, Erol Erkut, Nezih Neyzi, Bülent Yener.



CUMHURİYET GAZETESİ İÇİN ÖNEMİ

Nadir Nadi’nin vefatından sonra Cumhuriyet gazetesinde İlhan Selçuk yönetimi başladı. Ancak yayın politikası konusunda İlhan Selçuk ile genel yayın yönetmeni Hasan Cemal arasında önemli bir görüş ayrılığı oluşmuştu.

Sonunda İlhan Selçuk ve arkadaşları başta Uğur Mumcu, Oktay Akbal, Ali Sirmen, Melih Cevdet Anday, Erdal Atabek, Oktay Ekinci, Şükran Ketenci (Soner), Sami Karaören ve Server Tanilli, Kasım 1991 tarihinde istifa ettiler. Bundan sonra da İlhan Selçuk’u desteklemek için istifalar sürdü.

TARİHİ GENEL KURUL

Cumhuriyet gazetesi kan kaybetmeye başlamıştı. Zaman içinde tekrar İlhan Selçuk’un başkanlığında bir atılım yapılması düşüncesi gerek okuyucularda gerek yazarlarda egemen oldu. 8 Nisan 1992 tarihinde Cumhuriyet gazetesi T.A.Ş. ortaklar genel kurulu yapıldı. Bu toplantıda İlhan Selçuk ve ekibi yönetime seçildi. Genel kurulun başarı ile sonuçlanmasında aileye ait hisselerin yüzde 50’den fazlasını toplayarak İlhan Selçuk’a getiren Şevket Tokuş olmuştur. Bu nedenle Yunus Nadi’nin torunu Lale Hanım’ın eşi eski Alanya Belediye Başkanı Şevket Tokuş’un bu konudaki rolü çok önemlidir.

Tokuş yeni yönetimin oluşmasını, hem de şirket hisselerinin çoğunluğunu toplayarak İlhan Selçuk’un etkin olmasını sağlamıştır. Böylece bu genel kuruldan sonra Cumhuriyet gazetesinde yeni bir dönem başlamıştır. 1993 yılında da Cumhuriyet Vakfı kurulmuştur.

