Uçağı acil iniş yapmıştı: İspanya Başbakanı Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

4.05.2026 09:58:00
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken uçağının teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmasının ardından bugün Ankara'dan ayrıldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak dün akşam teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı.

Geceyi Ankara'da bir otelde geçiren Sanchez'i ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan hareket etti.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirilmişti.

Güvenlik prosedürleri kapsamında Sanchez, geceyi Ankara'da bir otelde geçirmişti.

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025'te Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanı'nı taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.

Sanchez: 'Türk Twitter topluluğuna selamlar' İspanya Başbakanı Pedro Sanchez partisinin mitinginde açılan Türk bayrağını paylaşarak Türk Twitter toplululuğuna selam gönderdi.
Pedro Sanchez'den Netanyahu'ya sert tepki İspanya Başbakanı Sanchez, Paskalya öncesi Katoliklerin Kudüs'teki ayinine izin verilmemesine tepki göstererek İsrail'i dini özgürlüklere saygı göstermeye çağırdı.
