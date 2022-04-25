Uçağın düştüğü sokaktaki yurttaşlar konuştu: Yetkililer evimi yapsın
Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, Bağlarbaşı Mahallesi’nde evlerin arasına düştü, pilot ve öğrenci pilot yaşamını yitirdi. Evi zarar gören bir yurttaş , “Evde yoktum. Evimin köşesi gitmiş. Ama gelinim, torunum ve komşumuzun kızı evdeydi. Onlara bir şey olmadı, kurtulmuşlar. Yaraları yok. Yetkililer benim evimi yapsınlar, bayramın ikinci günü düğünüm var benim" diye konuştu.
Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi İlçesi’ne bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde evlerin arasına düştü. İki kişi yaşamını yitirdi. Bölgede yaşayan yurttaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.
Uçağın düşmesi ile evi zarar gören bir yurttaş “Ben evde yoktum. Evimin köşesi gitmiş. Ama gelinim, torunum ve komşumuzun kızı evdeydi. Onlara bir şey olmadı, kurtulmuşlar. Yaraları yok. Yetkililer benim evimi yapsınlar, bayramın ikinci günü düğünüm var benim" dedi.
Olay sırasında uçağın çarptığı evde bulunan kadın, "Saçlarımı boyuyordum. Bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı, ‘uçak’ dedi. Anlamadım" diye konuştu.
"ZATEN KORKUYORDUK DÜŞECEKLER DİYE"
Bölgede yaşayan yurttaş, “Ben aşağıdan geliyordum, çok kötü bir patlama oldu bildiğin gibi değil arka arkaya. Elim ayağım tutmadı, bir çarpıntı ölüyorum dedim herhalde ölüyorum ben artık. Sokakta biri olup olmadığını hiç bilmiyorum ben giderken sokakta çoluk çocuk vardı ama yukarı çıkarken görmedim. O zamana kadar düşmüş zaten uçak. Büyük uçak mı küçük uçak mı bilen yok. Bilemiyoruz şimdi ne olduğunu. Artık televizyonlar ne gösterirse ne görürsek" dedi.
"BİZ O GÜRÜLTÜ İLE ÇOK KORKTUK"
Başka bir mahalleli ise şunları söyledi:
“Birden geldi döndü sokağın burasına indi. Patlama arabanın üstüne düşmüş buradan bir duman bir alev çıkıca zaten biz o gürültü ile çok korktuk evlerden dışarı çıkana kadar o anda zaten dediler doğal gazları kapatın o anda zaten herkes bir panik içindeydi o anada bir karmaşa oldu ne olduğunu bizde bilemedik ama çok üzgünüz. Zaten uçaklardan çok şikayetçiyiz çok alçak uçuyorlar evlerin üzerinde korkuyorduk, ‘her an düşecekler’ diye.”
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