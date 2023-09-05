Uçak hangarları ilahiyat fakültesi oluyor

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

İçerisinde mühendislik, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, mimarlık ve tasarım, gemi inşaatı deniz bilimleri fakültelerinin yanı sıra Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, sivil havacılık yüksekokulu, havacılık ve uzay teknolojileri uygulama ve araştırma merkezinin yanı sıra pilot adaylarının yetiştirildiği Uçuş Akademisi’nin de bulunduğu Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi içerisindeki 4 ve 5. hangarların ilahiyat fakültesine dönüştürülmesi işi ihaleye çıkarıldı. İhale 8 Eylül’de SAMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

