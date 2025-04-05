Uçak inişlerine sis engeli
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.
Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olan yoğun sis, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan uçakları olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle havada tur atan uçaklar, iniş yapamayınca bazı uçaklar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.
Sis nedeniyle hava ulaşımında yaşanabilecek aksaklıkların devam edebileceği belirtildi.
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