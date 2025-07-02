Uçak ve helikopter sayısı geçen yıldan bu yana değişmedi: Yangınlar büyüyor, filo aynı!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü’nce 3 bin 797 orman yangınına müdahale edildi. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı; 9 helikopter, 10 uçak ve 10 insansız hava aracı orman yangınlarıyla mücadelede kullanıldı. Yangın sezonunda ise toplam 105 yangın söndürme helikopteri, 27 uçak, 14 insansız hava aracı (İHA), 1 yönetim uçağı ve 6 yönetim helikopteri görev aldı.

SAYI DEĞİŞMEDİ

Geçen yıldan bugüne yangın söndürmede görevli uçak ve helikopter sayısında değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün kabine toplantısının ardından yangınlara değindi. Erdoğan, “Çıkan yangınlara 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA’dan oluşan hava filomuz 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale araçlarımız ile 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz” dedi. Erdoğan, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların yükselmesi ve havanın da iyice kurumasıyla yangın riskinin daha da artacağını söyledi. Erdoğan’ın verdiği bilgiler yangın söndürme uçak ve helikopter sayısının geçen yıl ile aynı olduğunu ortaya koydu.