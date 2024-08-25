Uçakta olay çıkardı: Yolcu gözaltına alındı!

İzmir-Ankara seferini yapan Ajet Havayolları’na ait yolcu uçağı tuvaletinde sigara içen yolcu olay çıkardı. Kendisine tepki gösteren kabin görevlilerine ve yolculara saldıran yolcu, uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişinin ardından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 23:57
Uçakta olay çıkardı: Yolcu gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, TC-JFT kuyruk tescilli Ajet Havayolları'na ait uçak Ankara Esenboğa seferini yapmak üzere saat 18.00’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Uçak Esenboğa Havalimanı’na inişi sırasında yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği tespit edildi. Kabin ekibi yolcuyu uyarmasına rağmen, yolcu dikkate almadı.

Bunun üzerine durum uçağın pilotuna bildirildi. Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen pilot park pozisyona polis talebinde bulundu. Bu sırada yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibi ve yolculara saldırdığı ileri sürüldü.

Uçak saat 19.05’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirirken, yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

 


AJet haberleri yolcu haberleri Sigara haberleri

İlgili Haberler

Peskov, esir takasının ayrıntılarını açıkladı: 'Rus olduklarını uçakta öğrendiler...'

Peskov, esir takasının ayrıntılarını açıkladı: 'Rus olduklarını uçakta öğrendiler...'
Yolcu uçakta düşük yaptı: O anlar kule-pilot konuşmalarına yansıdı

Yolcu uçakta düşük yaptı: O anlar kule-pilot konuşmalarına yansıdı
Uçakta yemek skandalı: 24 yolcu hastalandı, acil iniş yapıldı

Uçakta yemek skandalı: 24 yolcu hastalandı, acil iniş yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler