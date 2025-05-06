'Uçan adam' olarak biliniyordu: Sabri Yıldız hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 09:38

Güncelleme: 06.05.2025 - 09:38

Yıllar önce konuk olarak katılan programda yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınan ve kamuoyunda 'uçan adam' olarak tanınan Sabri Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"UÇAN ADAM SABRİ ABİM VEFAT ETMİŞ"

Yıldız'ın vefat haberini, YouTuber Testo Taylan, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sabri Yıldız ile bir fotoğraf karesini paylaşan Testo Taylan, şu ifadeleri kullandı:

"Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Sabri Yıldız'ı geçtiğimiz aylarda YouTuber Testo Taylan evinde ziyaret etmişti.

"HAVADA DURDUM ŞAHİTLERİM VAR" DEMİŞTİ

Türk televizyon tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer edinen Sabri Yıldız, Esra Ceyhan'ın programına katılmış ve "Allah Allah" diyerek kendini yere atıp "havada durduğunu" iddia etmişti.

Yıldız'ın "Havada durdum şahitlerim var" repliği de sosyal medyada gündem olmuş ve uzun yıllar ününü sürdürmüştü.

Bazı filmlerde rol alan ancak medya sektöründe uzun süre tutunamayan Sabri Yıldız, bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla da gündeme gelmişti.

Yıldız, son olarak Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'a konuk olmuştu.