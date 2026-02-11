UCİM’in hukuk müşavirliğine bir yılda 603 olay ihbarı yapıldı: Çocuk istismarı durmuyor

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) son verileri çocuğa istismarda korkunç tabloyu ortaya koydu. UCİM’in ocak verilerine göre, derneğe bir ayda internet sitesi üzerinden yazılı olarak 37 istismar ihbarı geldi. 2025 yılında ise yazılı olarak 603 istismar ihbarının geldiği belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan UCİM Hukuk Müşaviri Yeşim Aydın Sağra, “Sahadan elde ettiğimiz veriler bize önemli bir gerçeği de açıkça gösteriyor. Çocuklara yönelik ihmal ve istismar çoğu zaman dışarıdan gelen bir tehdit değil, çocuğun en güvende olması gereken alanlarda, çoğunlukla hane içinde ya da çocuğun yakın çevresinde gerçekleşiyor” uyarısında bulundu.

Sağra, “Başvurular incelendiğinde kız çocuklarına istismar oranının daha yüksek görünmesi, erkek çocukların daha az istismara uğradığı anlamına gelmiyor. Erkek çocuklara yönelik istismarın bildirim oranlarının düşük olması, toplumsal kalıplar ve ifade güçlükleri bu vakaların görünmez kalmasına yol açıyor. Bu noktada okulların rolü son derece belirleyici. Özellikle yaz aylarında ve okul tatillerinde ihbar sayılarında belirgin bir düşüş yaşanması, çocukların görünürlük alanlarının azalmasının risk oluşturduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

AKRAN ZORBALIĞI

Akran zorbalığı ve siber istismara da değinen Sağra, “Dijital dünyanın çocukların yaşamındaki yerinin artmasıyla istismar biçimleri de değişiyor. Çocukların dijital ortamlarda da korunması gerektiği gerçeği her geçen gün daha görünür hale geliyor” dedi.