Üçlü priz kablosuyla asılı bulunmuştu... Eslem Zehra'nın ölü bulunduğu odaya ilişkin çarpıcı ayrıntı
Antalya'da, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi.
Kemer ilçesinde yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti.
ODADA ÖLÜ BULUNDU
Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
RUJLA 'HERKESİN CANI CEHENNEME' YAZILMIŞ
Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Yarkadaş nihai kararını açıkladı
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- Bu müdürü kim koruyor?
- 'Cesaretin varsa Kandil'e git...'
- Arda Güler isyan etti!
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- The Washington Post iddiası
- Dönerci Mustafa Atmaca'yla ilgili yeni suç duyurusu