Ücret farkı ortadan kalktı

Yabancı öğretmenlerle aralarındaki ücret farkının ortadan kaldırılması, haklarının verilmesi istemiyle greve başlayan Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri 123 gün sonra uzlaşma sağladı. Avro cinsinden maaşlarına 2026 için yüzde 25, 2027 ve 2028 için de yüzde 5’lik artış sağlanan öğretmenler lise önünde bir açıklama yaptı. Tez Koop-İş Sendikası Özel İtalyan Lisesi temsilcisi edebiyat öğretmeni Fırat Aydın, öğretmenlerin diğer kazanımlarını anlattı: “Maaş karşılığı haftalık 40 ders üzerinden düzenlenen sözleşmeler 20 ders üzerinden düzenlenecek. 20 ders saatinin üzerinde yapılacak dersler ek ders ücreti olarak ödenecek. Nöbet görevi için haftalık dört saate kadar ek ders ücreti ödenecek. 2025 yılına ilişkin telafi amacıyla, Türk öğretmenlere o yıl alınan son brüt maaş tutarında iki ek maaş ödemesi yapılacak. Öğretmenlere her yıl, 2026 yılı için net 1200 Avro değerinde ‘Sodexo tipi öğretmen kartı’ verilecek.” Tez Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt da “O çadırda yaktığımız adalet meşalesini, bugün hep birlikte zaferin kalbine taşıdık” dedi.