Ücretleri katlandı: TRT’nin kaynakları AKP’li yönetime akıyor

Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:23

Güncelleme: 06.05.2023 - 12:29

TRT, 2022 yılı mali verilerini gecikmeli olarak açıkladı. Açıklanan veriler ise ‘tarafsız yayıncılık yapma’ yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirilen ve muhalefetin ‘kamu televizyonu olma özelliğini yitirdiği’ gerekçesiyle yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu kurumun yönetim kurulu üyelik ücretlerinde iki yılda yüzde 96’lık artış yaşandığını ortaya koydu.

BirGün’ün haberine göre TRT’nin 2022 yılı faaliyetlerini içeren raporunun, “2022 Yılı Bilançosu” bölümünde, yönetim kurulu üyelik ücretlerine yönelik detaylar paylaşıldı. Bilançoya göre, TRT'de 2022 yılında yönetim kurulu üyesi başına aylık ortalama 13 bin 909 TL ücret ödendi.

YILLIK 1,5 MİLYON TL ÖDENDİ, YÜZDE 92 ARTIŞ

TRT’nin verilerine göre, yalnızca 2022 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret toplamı 1 milyon 502 bin 172 TL ile ifade edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretin günlük harcırah, konaklama, yolluk gibi ekstra giderleri kapsamadığı belirtildi. TRT’de 2022 yılında yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemede 2021 yılına göre yüzde 56, 2020 yılına göre ise yüzde 92’lik artış kaydedildi.

İktidar yanlısı yayın yaptığı iddiasıyla eleştirilen TRT’nin reklam gelirleri de raporlarda yer aldı. Buna göre, TRT TV kanallarının 2022 yılındaki toplam reklam geliri, 1 milyar 205 milyon 529 TL oldu. Reklam gelirinin 2021 yılına oranla 2022’de yüzde 87 arttığı bildirildi. Reklam gelirlerinde 2021-2022 döneminde yaşanan artış oranları kanallara göre, TRT 1 yüzde 90, TRT Haber yüzde 62, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız yüzde 68, TRT Belgesel yüzde 107 ve TRT Müzik yüzde 132 olarak gerçekleşti.

TRT’NİN YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

TRT Yönetim Kurulu’nda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Büyük bölümü çift maaşlı isimlerden oluşan dokuz kişilik TRT Yönetim Kurulu Üyesi listesindeki bazı isimler şöyle sıralanıyor:

• Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi) (Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı 2019-2021)

• Oğuz Göksu (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli, ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik kodları’ kitabının yazarı

• Atakan Yılmaz (YK Üyesi), AKP Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkan Yardımcısı

• Mücahid Eker (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü

• Hilal Kaplan (YK Üyesi) Sabah ve Daily Sabah yazarı

• Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi) Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı