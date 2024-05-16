Ücretsiz aktarmaya hükümet engeli

Yayınlanma: 16.05.2024 - 08:59

Güncelleme: 16.05.2024 - 08:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu meclis toplantılarının her ay başka ilçede düzenlenmesi kararının ardından Torbalı'da yapıldı. Geçmişi 6 bin yıla uzanan Metropolis Antik Kenti’ndeki toplantıda kentteki tarihi kazılara verilen desteğe, kültürel, tarihi ve turistik mekanların önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarihin gün ışığına çıkarılması çalışmalarının arttırılması gerektiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklifin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) reddedilmesi de gündeme geldi

RAYLARIN SORUMLULUĞU TCDD’DE

Ret kararıyla ilgili geniş bir bilgilendirmede bulunan Başkan Tugay, “90 dakika talebi halkımızın isteğiydi. Ben ve diğer belediye başkan adaylarının da vaadiydi. Biz arkadaşlarımızla uzun süreli bir çalışma yaptık ve bunun sonrasında bu talep UKOME gündemine getirildi. İZBAN gerekçe olarak bize söylendi. Sorun yaşayacağı söylendi. Zaman zaman seferlerde aksamalar oluyor. Raylar bozuluyor. İnsanlar, ‘belediyeye bak, raylara bakmıyor’ diyorlar. Bilmiyorlar ki o raylar Devlet Demiryolları’nın rayları ve biz onlar için kira ödüyoruz. Çok iyi niyetle bu şehirdeki insanların ulaşım hizmetini görmek üzere bir ortaklık yapılmış. Devlet Demiryolları’nın yükümlülükleri var ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığı çerçevesinde yükümlülükler var. İZBAN bir şirket yüzde 50’si Devlet Demiryolları’nın yüzde 50’si İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin. Rayların bakımı, seferlerin aksamasında çoğunlukla gerekçe olan sinyalizasyon Devlet Demiryolları’nın yükümlülüğünde” diye konuştu.

6 bin yıllık Metropolis Antik Kenti’nde yapılan meclis toplantısını yurttaşlar da takip etti

“MAĞDURİYETİMİZLE KİMSE İLGİLENMİYOR”

İZBAN’ın toplu ulaşımdaki payının yüzde 14 olduğunu aktaran Cemil Tugay, “Bunun dışındaki sistem yüzde 86. Deniyor ki, ‘siz bu 90 dakika kararını alırsanız İZBAN mağduriyet yaşar’. Belediyenin yaşadığı mağduriyetle ilgilenmiyor kimse. Yani bu yüzde 14’lük payın yüzde 50’sinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu düşünürsek toplam ulaşım finansmanının yüzde 93’ünün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığını herkesin bilmesi lazım. Sanki ulaşımın yüzde 50’sini İZBAN taşıyor gibi bir algı var; öyle bir durum yok.

“HÜKÜMETİN BÜROKRATLARI REDDETTİ”

Hükümetin müdürlerinin oylarıyla 90 dakika kararının reddedildiğini ifade eden Tugay, “Neticede yüzde 7’lik bir dilimde üstelik daha önce yapılan protokoller çerçevesinde onun da bir ölçüdeki yükünü İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendiği halde, bugün gelen önergede de yapılan diğer düzenlemelerle bunun finansmanı sağlandığı halde 15’e 13 merkezi hükümeti temsil eden bürokratların oylarıyla halkın döne döne defalarca istediği, bizlerin de adaylar olarak döne döne defalarca yapacağız diye söz verdiğimiz şey reddedildi. Bütün bu şartlar altında çok kolayca alınacak bu karar tekrar tekrar halkımız istediği için tekrar tekrar gündeme getirilecek. Her defasında da biz sizlere bunu halkımızın istediğini aktaracağız. Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. O karara hayır oyu veren arkadaşlarımızın öncelikle vicdanlarına sonra onlara bu talimatları veren kişilere seslenmek gerekir. Bu insanlara 90 dakikayı daha ne kadar çok göreceksiniz? Daha ne kadar engel olacaksınız?” diye sordu.