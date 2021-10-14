Ücretsiz internet izni Marmaray'a var, İBB'ye yok!
İBB Meclisi’nde AKP grubu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da 15 Ekim Cuma gününden itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağını açıkladı.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi ekim ayı oturumlarında güvenlik gerekçesiyle internetin kullanılamadığı metrolar ve Marmaray hattı ile ilgili açıklama yapıldı. Geçtiğimiz haziran ayında İBB Meclisi'nde oybirliği ile İBB metrolarında internet erişiminin sağlanabilmesi için karar alınmıştı. Ancak bugüne kadar resmi süreç tamamlanarak metrolarda internet erişimi sağlanamadı.
MARMARAY VE U HARFİ OLAN METROLAR
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; AKP'li Meclis Üyesi Serdar Duran, meclis oturumunda yaptığı açıklama ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da 15 Ekim Cuma gününden itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağını duyurdu. Duran “Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında, internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.
“AYRIM MI VAR?”
CHP’li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da İBB’nin İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığından metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini açıklayarak “Metrolarda ayrım yapılmamalı. Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığından mı geldi? Bir bilgi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım” diye konuştu.
“TÜM METROLARDA OLACAK”
AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, güvenli internetin tüm metrolarda olacağını söyleyerek “Tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifileri” dedi. İBB'nin metroları internet erişimine açabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izni bekleyeceği öğrenildi.
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