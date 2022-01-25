'Ücretsiz olacak' denilen Göcek Tüneli'ne yeni zam!

25 Ocak 2022 Salı, 17:53

Muğla'da yurttaşların “Deli Dumrul Tüneli” adını taktığı, "ücretsiz olacak" denilerek açılan Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine zam yapıldı. Otomobillere geçiş ücreti 11 liradan 15 liraya çıkarıldı. Kamyonların geçiş ücreti 20 TL'den 25 TL'ye, dingilli kamyon ve dingilli otobüslerin geçiş ücreti 25 TL'den 37 TL'ye, TIR geçişleri ise 38 TL yerine 45 TL'ye çıkarıldı.

Zamlara tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Göcek Tüneli yalnızca 960 metre olmasına karşın, birinci sınıf araçlar için bu tünelden geçişten 2022 yılı için 15 lira gibi afaki bir ücret alınıyor. Hem geliş hem de gidiş yönünde iki defa ücret ödemek zorundasınız. Buna karşın, içerisinde Göcek Tüneli'nin 3 katı büyüklüğüne sahip Selahattin Tüneli bulunan 119 km uzunluğundaki İzmir-Aydın Otoyolu 2022 yılı için yalnızca 9.5 liradır." dedi.

2025'E KADAR SÜRECEK

Girgin, şunları söyledi:

TBMM’de Bakanlık Bütçe görüşmelerinde Göcek tünelinin ücretli olmasına ilişkin sorduğumuz soruya Bakanlık tarafından Göcek Tünelinin yap-işlet-devret modeli ile ihale edildiği ve devlet tarafından yapılan ikinci tünelin de şirkete devredilerek 2032 yılına kadar olan sözleşmeden mahsup edilerek 31 Aralık 2025 yılına kadar şirket tarafından işletileceği belirtildi. Yani soygun 2025'e kadar sürecek.

Ayrıca verilen cevapta vatandaşların tüneli kullanmak istemezlerse diğer yolu tercih edebilecekleri söylendi. Soruyoruz; hani Göcek Tüneli ücretsiz olacaktı?