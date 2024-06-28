Üçü kaçak yedi katlı bina çöktü, İBB verilerine göre yıkılma riski bulunan 1556 bina var

Yayınlanma: 28.06.2024 - 06:20

Güncelleme: 28.06.2024 - 06:20

İstanbul’da olası deprem ve kentsel dönüşüm tartışmaları sürerken Bahçelievler’de dün sabaha karşı yedi katlı binada çökme meydana geldi. Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binanın 1980 yılında yapıldığını, yapının bodrum, zemin ve normal kat olarak inşa edildiği, yapı kayıt belgesi bulunduğu ancak üstteki iki ve bir çekme katın sonradan ilave olduğunu açıkladı. Bir süredir çatlaklar oluşan binanın sakinlerinin bu nedenle tedirginlik yaşadığı belirtildi. Bir bina sakini, “Sabaha karşı çıtırtıları duyup binayı tahliye ettik. Daha sonra da yıkıldı zaten” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

‘YURTTAŞLAR ÇARESİZ’

Cumhuriyet’e konuşan İBB İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİPTAŞ) Genel Müdürü Ali Kurt, çöken binada faciadan dönüldüğünü belirtirken yurttaşların çaresiz olduğunu kaydetti. İBB’nin CHP’ye geçtiği ilk dönemde riskli binaların tespiti ve çözümü için hızlı tarama sisteminin hayata geçirildiğini söyleyen Kurt, “130 bin başvuruya karşın 35 bin binayı tarayabildik. Çünkü yurttaşlar evlerine almadılar, bilgi kirliliği nedeniyle korkuyorlar” dedi.

‘5 MİLYON KİŞİ RİSK ALTINDA’

İBB’nin tespitine göre İstanbul’da deprem olmasa bile olduğu yerde yıkılma riski bulunan 1556 bina bulunuyor. KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, “Olası bir Marmara depreminde 200 bin bina kullanılamaz hale gelecek. 1.2 milyon bağımsız birim ve 4.8 milyon insan ciddi risk altında. Binalar olduğu yerde yıkılmaya başladı. Belediyemiz bu binaların dönüşümü için bakanlığın verdiği kira desteğine ek destek verebilmek için karar çıkardı. KİPTAŞ, yapıları maliyetine yenilemek için ‘İstanbul Yenileniyor’u da yürütüyor. Ancak istenilen performansı alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KAMU BANKASI DESTEKLEMELİ’

“25 bin bağımsız birimle ilgili yurttaşlarla yaptığımız uzlaşımız var” diyen Kurt şöyle konuştu: “Yani yurttaşlar borçlanarak binalarının yenilenmesini kabul ediyor. Ama inşaat maliyetleri ilk kez 2022’nin birinci çeyreğinde asgari ücretin üstüne çıktı. Yurttaş borçlanarak bile bu yükün altından kalkamıyor. İBB temmuz ayında riskli yapılar için mali destek paketi çıkaracak. Ancak kamu bankalarının bu sürece destek olması lazım. Görüşmelerimiz sürüyor. Baktık olmadı, ben kamu bankalarının genel müdürlerine, başkanımız Ekrem İmamoğlu da bankaların yönetim kurulu başkanlarına yazı yazdık. ‘Vatandaş adına kefil oluyoruz, gelin vatandaşa uzun vadeli kredi sunun’ dedik. Kamu bankaları kamu kaynaklarını öncelikle riskli binalara ayırmalı.”

'99 ÖNCESİ BİNALAR YENİLENMELİ’

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Yadigar Sokak’ta bir kısmının toprağa gömüldüğü binaya ilişkin “94 yılında üç kat kaçak eklenmiş. Toplam dört apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz” diye konuştu. Bahadır, “1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapıldığı için çürük. 99 depremi öncesi yapılan tüm binalar çürüktür. Binanın o zamanki yapımı doğrudur ama şimdi C25 beton, C30’lar kullanılıyor. Lütfen 99 yönetmeliği öncesi yapılan tüm binaları yenileyin” ifadelerini kullandı.