Üçüncü günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:01

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:32

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin YSK'ya yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecinde üçüncü güne girildi. Adaylığı kabul edilen 11 isim 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışacak.

Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, üçüncü gün saat 14.50 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle:

Muharrem İnce

İmza sayısı: 58 bin 958

Fatih Erbakan

İmza sayısı: 54 bin 893

Sinan Oğan

İmza sayısı: 30 bin 304

Doğu Perinçek

İmza sayısı: 13 bin 589

Yakup Türkal

İmza sayısı: 1768

Erkan Trükten

İmza sayısı: 855

Ahmet Özal

İmza sayısı: 643

İrfan Uzun

İmza sayısı: 373

Murat Ünver

İmza sayısı: 241

Hilmi Özden

İmza sayısı: 167

Davut Turan

İmza sayısı: 73