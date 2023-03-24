Üçüncü günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci devam ediyor. Başvuruları kabul edilen 11 isim belirlenen sürede 100 bin imza toplamaya çalışacak. İmza yarışı üçüncü gününde de devam ederken 50 bin imzayı geçen Muharrem İnce'yi Fatih Erbakan ve Sinan Oğan takip ediyor.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin YSK'ya yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecinde üçüncü güne girildi. Adaylığı kabul edilen 11 isim 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışacak.
Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, üçüncü gün saat 14.50 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle:
Muharrem İnce
İmza sayısı: 58 bin 958
Fatih Erbakan
İmza sayısı: 54 bin 893
Sinan Oğan
İmza sayısı: 30 bin 304
Doğu Perinçek
İmza sayısı: 13 bin 589
Yakup Türkal
İmza sayısı: 1768
Erkan Trükten
İmza sayısı: 855
Ahmet Özal
İmza sayısı: 643
İrfan Uzun
İmza sayısı: 373
Murat Ünver
İmza sayısı: 241
Hilmi Özden
İmza sayısı: 167
Davut Turan
İmza sayısı: 73
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Suçlanana suçlama görevi
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- Erdoğan'ın listesi ortaya çıktı