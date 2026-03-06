Üçüncü kattan düşerek ölen 18 yaşındaki Funda’nın ağabeyi beraat etti

Olay, 22 Eylül 2023 tarihinde Tosya ilçesi İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın üçüncü katında yaşayan 18 yaşındaki Funda Coşkun, evinin balkonundan aşağı düştü. Ağır yaralanan Coşkun, Tosya Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Funda Coşkun’un, balkondan düşmeden hemen önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ‘yardım edin’ şeklinde ihbarda bulunduğu ve ihbarın hemen akabinde de balkondan düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Funda Coşkun’un ağabeyi F.C. hakkında Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesince dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında sanık ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan F.C., suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.C.’nin delil yetersizliğinden dolayı oy çokluğuyla beraatına karar verdi.