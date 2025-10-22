Üçüncü kez... DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ile görüşecek

ANKA'ya konuşan DEM Parti Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda görüşeceğini söyledi.

Böylelikle bu görüşme İmralı Heyeti'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ile Beştepe’deki Saray'da bir araya geldi.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da Saray'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.