Uçuşlarda sürpriz karar! Bakan Uraloğlu duyurdu: Her yolcuya artık ücretsiz verilecek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçak yolculuklarında yolcu konforunu artırmak ve sağlık risklerini azaltmak amacıyla bir düzenlemeye imza attı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenleme hakkında detayları açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu şirketlerine bu konuda resmi talimat gönderildiğini duyurdu.

“ARTIK BİR ZORUNLULUK”

Bakan, "Yolculara ücretsiz içme suyu sağlanması artık bir zorunluluk. Uçuş süresi kısa ya da uzun fark etmeksizin, her yolcunun bu temel ihtiyacı karşılanacak" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK RİSKLERİNİ AZALTACAK”

Uygulamanın özellikle sıcak yaz aylarında daha da kritik hale geldiğine dikkat çeken Uraloğlu, kabin içi havalandırma yetersizliğinde ya da uzun beklemelerde suya erişimin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uraloğlu, “Susuzluk, baş ağrısından dikkat dağınıklığına, hatta acil tıbbi durumlara kadar birçok soruna neden olabiliyor. Bu düzenleme ile yolcularımızın hem sağlığını korumayı hem de uçuş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.