Ufuk Sarıca’dan Karşıyaka taraftarına çağrı!

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:26

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta açılış maçında yarın TOFAŞ'ı konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, taraftarlarını maça davet etti. Sarıca, yaptığı açıklamada, 3 galibiyetle başladıkları ligde özellikle Galatasaray Nef ve Beşiktaş Emlakjet gibi takımları dış sahada yenmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

“ÖNÜMÜZDE UZUN VE SERT VİRAJLARI OLAN BİR MARATON VAR”

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde seyircisiz maçta grubun önemli takımlarından AEK'yi yenmelerinin kendilerini ileriki dönem için umutlandırdığını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"İyi bir sezon girişi olmasına rağmen hala tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemem. Ayağımızı yere sağlam basarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir sezon var. Bizim gibi yeni bir takım sezona 2-3 mağlubiyetle de başlayabilirdi. Bu süreci kaybetmeden geçmek bizim lehimize oldu. Ekibim için sağlıklı ve eksiksiz olarak sezonu sürdürmek önemli diğer bir konu olacak. Oldukça uzun ve sert virajları olan bir maraton var. Tam kadro olarak bu yolu yürüyebilmek gerçekten önemli bir husus. Önümüzde kritik bir TOFAŞ maçı var. Sezon açılışını taraftarımızın da yapmasını bekliyoruz. Yarın saat 19.00’da tüm salonu dolu görmek istiyoruz."

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ karşılaşması yarın (21 Ekim) saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.