‘Üfürükçü’ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Kütahya’da insanların dini duygularını istismar ederek büyücülük, muskacılık ve üfürükçülük yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 23:09
‘Üfürükçü’ operasyonu: 4 kişi gözaltında
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Ahlak, Cinayet ve Hırsızlık Büro Amirlikleri ekipleri insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptıkları belirlenen 4 şahıs ve şahıslara ait 4 ikamet ve 1 işyerine yönelik eş zamanlı baskınlar yaptı. 

Operasyonlarda E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö. (66) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan işyeri ve ikamet aramalarında, 200 adet muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler ve çeşitli sembollerin bulunduğu bez parçaları, çeşitli otlar, alacak verecek miktarlarının yazılı olduğu çeşitli ajandalar, büyü ve muska işlerinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kütahya haberleri Operasyon haberleri Büyücü haberleri

İlgili Haberler

Canlı yayına çıkartılan 'üfürükçü' Gönül Taşan'la ilgili Müge Anlı'da yeni detaylar ortaya çıktı

Canlı yayına çıkartılan 'üfürükçü' Gönül Taşan'la ilgili Müge Anlı'da yeni detaylar ortaya çıktı
Üfürükçünün “5 yıldır erkekliğim yok

Üfürükçünün “5 yıldır erkekliğim yok" yalanını Adli Tıp raporu ortaya çıkardı
Üfürükçü hoca analizleriyle ekonomiyi yönetmek

Üfürükçü hoca analizleriyle ekonomiyi yönetmek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel’in mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin Geleneksel Ayran Günü’ne veto!

Özgür Özel’in mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin Geleneksel Ayran Günü’ne veto!
İzlanda’da yanardağ son 6 ayda 5’inci kez patladı

İzlanda’da yanardağ son 6 ayda 5’inci kez patladı
Bilim insanlarından çığır açıcı proje: Hayvanlarla konuşabilmek artık mümkün!

Bilim insanlarından çığır açıcı proje: Hayvanlarla konuşabilmek artık mümkün!
Bir ülke daha Filistin’i tanıma kararı aldı!

Bir ülke daha Filistin’i tanıma kararı aldı!
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik
Antalya’nın ihtişamı: Aspendos Antik Tiyatrosu

Antalya’nın ihtişamı: Aspendos Antik Tiyatrosu
İzmir'de 'evlat' dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!

İzmir'de 'evlat' dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?

Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?