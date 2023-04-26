Uğur Dündar duyurdu: Can Tanrıyar gözaltına alındı!

Gazeteci Uğur Dündar, Uçankuş TV'nin sahibi ünlü medya patronu Can Tanrıyar'ın gözaltına alındığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:40
Uğur Dündar duyurdu: Can Tanrıyar gözaltına alındı!
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Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar gözaltına alındı. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Can Tanrıyar’ın, İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındığını yazdı.

'SERDAR AKİNAN' İDDİASI

Gazeteci Serdar Akinan, 14 farklı suçtan sabıka kaydı ortaya çıkan ve Youtube’da çektiği videolarla bir anda gündeme gelen Muhammed Yakut’un arkasında Can Tanrıyar'ın olduğunu iddia etmişti. Akinan, Yakut'un iddialarıyla ilgili videosuna yanıt verirken, Can Tanrıyar'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü. 

Tanrıyar'ın Yakut'un videoları ile ilgili gözaltına alındığı iddia ediliyor.


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