Uğur Dündar duyurdu: Can Tanrıyar gözaltına alındı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:40

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:09

Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar gözaltına alındı. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Can Tanrıyar’ın, İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındığını yazdı.

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Gazeteci, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 26, 2023

'SERDAR AKİNAN' İDDİASI

Gazeteci Serdar Akinan, 14 farklı suçtan sabıka kaydı ortaya çıkan ve Youtube’da çektiği videolarla bir anda gündeme gelen Muhammed Yakut’un arkasında Can Tanrıyar'ın olduğunu iddia etmişti. Akinan, Yakut'un iddialarıyla ilgili videosuna yanıt verirken, Can Tanrıyar'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

Tanrıyar'ın Yakut'un videoları ile ilgili gözaltına alındığı iddia ediliyor.