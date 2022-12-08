Uğur Dündar Halk TV'den nasıl ayrıldığını açıkladı: Aslı Baykal ayrıntısı dikkat çekti

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV'den nasıl ayrıldığını açıkladı. Kendisine Deniz Baykal'dan hisse teklifinin geldiğini söyleyen Dündar, Aslı Baykal'ın emekçileri kovunca kanaldan ayrıldığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 15:17
Uğur Dündar Halk TV'den nasıl ayrıldığını açıkladı: Aslı Baykal ayrıntısı dikkat çekti
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CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, son günlerde CHP'yi hedef almasıyla gündeme gelmişti. 

Aslı Baykal eski partisi CHP için, "Bir ‘milli-gayrımilli’ ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir" ifadelerini kullanmıştı. 

Gazeteci Uğur Dündar da bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Aslı Baykal ile yaşadığı bir olayı anlattı.

EMEKÇİLERİ KOVUNCA AYRILDIM

Halk TV'den nasıl ayrıldığını anlatan Dündar yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Şaban Sevinç Halk TV Genel Yayın Yönetmeniydi. Deniz Baykal hastanedeydi. Beni görmek istemiş.

Şaban'la gittik. Aslı Baykal da oradaydı. Deniz Bey, TV'nin başına geçmemi istedi ve bana hisse vereceğini söyledi. Reddettim. Para almadan çalıştım. Aslı Baykal emekçileri kovunca da ayrıldım"

 


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