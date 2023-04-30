Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu: Sözcü TV

Yayınlanma: 30.04.2023 - 14:57

Güncelleme: 30.04.2023 - 15:01

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü Televizyonu'na katıldığını duyurdu.

Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum."

Ben Uğur, geliyorum!..

Çok yakında yorum ve programlarımla SÖZCÜ TELEVİZYONU ailesine katılıyorum.@szctelevizyonu pic.twitter.com/gv3IppmSkP — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 30, 2023

Dündar, 13 Nisan'da yaptığı açıklamayla TV 100 ekranlarındaki programına son verdiğini ve kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.