Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu: Sözcü TV

Uğur Dündar, yakında Sözcü Televizyonu'nda programlara başlayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 14:57
Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu: Sözcü TV
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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü Televizyonu'na katıldığını duyurdu. 

Dündar  Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum." 

 

Dündar, 13 Nisan'da yaptığı açıklamayla TV 100 ekranlarındaki programına son verdiğini ve kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. 


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