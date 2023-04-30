Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu: Sözcü TV
Uğur Dündar, yakında Sözcü Televizyonu'nda programlara başlayacağını açıkladı.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü Televizyonu'na katıldığını duyurdu.
Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum."
Ben Uğur, geliyorum!..— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 30, 2023
Çok yakında yorum ve programlarımla SÖZCÜ TELEVİZYONU ailesine katılıyorum.@szctelevizyonu pic.twitter.com/gv3IppmSkP
Dündar, 13 Nisan'da yaptığı açıklamayla TV 100 ekranlarındaki programına son verdiğini ve kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.
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