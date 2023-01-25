Uğur Mumcu, Gaziemir’de türkülerle anıldı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:36

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:36

Ankara'daki evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 30’uncu yılında Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğinde Grup Gündoğarken sahne aldı. Konsere yoğun ilgi gösteren Gaziemirliler, sanatçıların Mumcu anısına seslendirdiği şarkılarla duygu dolu anlar yaşadı.

Konser sırasında ekrana yansıtılan, Uğur Mumcu’nun yazılarının ve fotoğraflarının yer aldığı görseller, seyirciyi hem düşündürdü hem de hüzünlendirdi. Konserde, demokrasi şehitleri anısına yapılan türküleri ve kendileriyle özdeşleşen şarkıları seslendiren Grup Gündoğarken’i seyirciler ayakta alkışladı.