Uğur Tatlıcı’nın hakime hakaret davası devam ediyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:18

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:21

Ölümü sonrası geride bıraktığı mirasla yıllardır ulusal ve uluslararası kamuoyunda görülmekte olan en yüksek değerde miras davaları arasında yer alan Mehmet Salih Tatlıcı Miras Davası’nın taraflarından Uğur Tatlıcı Hakim Mikail Şeker’e hakaretten yargılanıyor.

Uğur Tatlıcı hakkında mirasa konu bazı taşınmazlarla ilgili Hakim Mikail Şeker’in baktığı 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/38 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara kararla ilgili ‘tatmirasdavasi.com’ adlı sitede yayınladığı “3. Sulh Hukuk Hakimi Mikail Şeker’den İlginç Kararlar” başlıklı haberde mahkeme hakimine hakaret içeren ifadeler bulunduğu iddiasıyla kamu görevlisine hakaret davası açıldı.

YETERSİZLİK VE KİFAYETSİZLİK İSNATLARI

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam eden davada Hakim Mikail Şeker Mağdur olarak yer alırken, Uğur Tatlıcı şüpheli sıfatıyla yargılanıyor. Uğur Tatlıcı’nın yayınladığı iddia edilen haber metninde Hakim Şeker ile ilgili kullanılan ifadelerle hakimin yetersizliği, kifayetsizliği gibi isnatlarda bulunduğu iddia edildi.

UĞUR TATLICI İDDİALARI REDDETTİ

Hakime hakaretten yargılanan Uğur tatlıcı ise soruşturma dosyasına sunduğu ifadesinde habere konu olan internet sitesi ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü. Ancak soruşturmayı sürdüren savcılığın yaptığı incelemeler neticesinde Uğur Tatlıcı’nın benzer isimler ve yöntemlerle başka siteler de kurduğunun tespit edildiği, bu sitelerde süren miras davaları ile ilgili benzer içerikleri yayınladığının tespit edildiğini belirterek hakkında Kamu Görevlisine Hakaretten dava açılması kararı verdi.

BENZER BAŞKA DAVALAR DA VAR

Hakkındaki iddiaları reddeden Uğur Tatlıcı hakkında benzer başka davalarında bulunduğu tespit edildi. Bu davalara yansıyan bilirkişi incelemelerinde sitelerin tamamının birbirleriyle aralarında organik ilişki bulunduğu, sitelerde aynı haber ve içeriklerin paylaşıldığı, aynı zaman diliminde aynı sunucularda barındırdıkları, aynı veya benzer logoları kullandıkları, aynı IP adresli sunucular üzerinden yayımlandıklarının tespit edildiği ifade edildi.

KAÇAK OLDUĞU İÇİN İFADE VERMİYOR

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/155 Es. sayılı davada "kamu görevlisine hakaret" suçundan sanık olarak yargılanan Mehmet Salih Tatlıcı’nın oğlu Uğur Tatlıcı farklı davalardan hakkında bulunan yakalama kararları nedeniyle halen yurt dışında bulunuyor. Uğur Tatlıcı kaçak olduğu için mahkemeye ifade vermediğinden dava sonuçlanmıyor.