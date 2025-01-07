UKOME’den öneri de çıkmadı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Yeni ücret tarifesini belirlemek üzere UKOME’nin 10 Ocak Cuma günü yeniden toplanması kararlaştırıldı. Akgün, İBB’nin zam oranını önce yüzde 55.9 olarak belirlediğini ancak ekonomik krizin yurttaşa etkisi düşünüldüğünde yüzde 46.09 olarak düzenlendiğini ifade ederken Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun zam talebi yüzde 60 oldu. UKOME’deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel ise zam oranı için herhangi bir öneride bulunmadı.