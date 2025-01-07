UKOME’den öneri de çıkmadı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2025 yılındaki ilk toplantısı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün yönettiği toplantıda gündem ulaşım zamlarıydı. İBB, toplu ulaşım ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yapılacak zam için yüzde 46.09’luk bir öneri sunarken İBB’nin teklifi oyçokluğuyla reddedildi.
Yeni ücret tarifesini belirlemek üzere UKOME’nin 10 Ocak Cuma günü yeniden toplanması kararlaştırıldı. Akgün, İBB’nin zam oranını önce yüzde 55.9 olarak belirlediğini ancak ekonomik krizin yurttaşa etkisi düşünüldüğünde yüzde 46.09 olarak düzenlendiğini ifade ederken Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun zam talebi yüzde 60 oldu. UKOME’deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel ise zam oranı için herhangi bir öneride bulunmadı.
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