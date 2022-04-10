Ukrayna Başsavcısı Venediktova: “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu”
Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu” dedi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna’nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor.
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
RUSYA İNKAR ETMİŞTİ
Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.
Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.
KRAMATORSK SALDIRISI
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti.
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