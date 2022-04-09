Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: 'Türkiye'nin Rus oligarklar için güvenli liman haline gelme ihtimalinden memnun değiliz'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 20:43

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türkiye'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılmasını istediklerini ve Rusya ile işbirliğini kısıtlamasını istediklerini söyledi.

T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'a konuşan Bodnar, bu talepleri Ukraynalı yetkililerin her seviyede dile getirdiğini vurgulayarak "Ancak bu egemen bir ülke olarak Türkiye'nin kendisinin vereceği bir karar ve biz saygı duyacağız" dedi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde üstlendiği kolaylaştırıcı rolden duydukları memnuniyeti dile getiren Bodnar, "Türkiye'nin mevcut krizdeki konumu nedeniyle bölgeye barışı herhangi bir ülkeden daha hızlı getirebileceği" değerlendirmesini yaptı.

'MEMNUN DEĞİLİZ' AÇIKLAMASI

Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasından ve Rus oligarklar için güvenli liman haline getirilmesi olasılığından memnun olmadıklarını söyleyen Büyükelçi Bodnar, "Tüm müttefiklerimize söylüyoruz; Rusya'yla yapılan iş birliği onlara savaşı devam ettirme imkânı veriyor" dedi. Bodnar, "Batılı ülkeler enerji için Rusya’ya, Ukrayna’ya savunma için verdiklerinden daha fazla para verdiklerini kabul ediyor" aktarımında bulundu.

Bodnar, yakında savaşta tahrip olan Ukrayna'yı tekrar inşa etme fırsatı bulacaklarını ve Türk şirketlerin bu süreçte rol oynayabileceğini ifade etti, ancak Rusya'da faaliyet gösteren şirketlere bu kapının kapanacağını vurguladı.



