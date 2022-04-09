Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: 'Türkiye'nin Rus oligarklar için güvenli liman haline gelme ihtimalinden memnun değiliz'
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rus oligarklarının Türkiye'ye gelmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bodner, "Türkiye'nin Rus oligarklar için güvenli liman haline gelme ihtimalinden memnun değiliz; Rusya’da çalışan Türk şirketleri Ukrayna’da iş yapamayacak" dedi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türkiye'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılmasını istediklerini ve Rusya ile işbirliğini kısıtlamasını istediklerini söyledi.
T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'a konuşan Bodnar, bu talepleri Ukraynalı yetkililerin her seviyede dile getirdiğini vurgulayarak "Ancak bu egemen bir ülke olarak Türkiye'nin kendisinin vereceği bir karar ve biz saygı duyacağız" dedi.
Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde üstlendiği kolaylaştırıcı rolden duydukları memnuniyeti dile getiren Bodnar, "Türkiye'nin mevcut krizdeki konumu nedeniyle bölgeye barışı herhangi bir ülkeden daha hızlı getirebileceği" değerlendirmesini yaptı.
'MEMNUN DEĞİLİZ' AÇIKLAMASI
Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasından ve Rus oligarklar için güvenli liman haline getirilmesi olasılığından memnun olmadıklarını söyleyen Büyükelçi Bodnar, "Tüm müttefiklerimize söylüyoruz; Rusya'yla yapılan iş birliği onlara savaşı devam ettirme imkânı veriyor" dedi. Bodnar, "Batılı ülkeler enerji için Rusya’ya, Ukrayna’ya savunma için verdiklerinden daha fazla para verdiklerini kabul ediyor" aktarımında bulundu.
Bodnar, yakında savaşta tahrip olan Ukrayna'yı tekrar inşa etme fırsatı bulacaklarını ve Türk şirketlerin bu süreçte rol oynayabileceğini ifade etti, ancak Rusya'da faaliyet gösteren şirketlere bu kapının kapanacağını vurguladı.
Video Haberler
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
- 'Gölümüz kurtulsun' diyordu, işgalci çıktı
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
En Çok Okunan Haberler
- Tarsus zamlara meydan okuyor
- Formula 1 Avustralya GP Başladı! Bu hafta yarış programı
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Tesla, Tüm Dünyada Çok Satan Otomobiline Yine Zam Yaptı
- Nakliyat-İş'ten 1 Mayıs’ta Taksim çağrısı
- Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
- 'Susuzluğu gidermek için gazlı içecek tüketmeyin'
- Geleceğin mesleği: 'Influencerlık'
- Agatha Christie’nin kayıp on bir günü!
- Haftanın güncel çocuk kitapları...