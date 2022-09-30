Ukrayna Büyükelçiliği: "Sözde referandumlar ve Kremlin’in adımları tamamen yasadışıdır"

30 Eylül 2022 Cuma, 17:54

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya tarafından Ukrayna’nın Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yapılan referandum sonucu ilhak kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu sözde referandumlar ve Kremlin’in attığı adımlar tamamen yasadışıdır. Hem Ukrayna Anayasası ve yasalarını hem de uluslararası normları ve Rusya’nın uluslararası yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etmektedir” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Ukrayna’nın verdiği destekten dolayı Türkiye’ye minnettar olduğu belirtildi.



Açıklama şöyle:

“Rusya, 2014 yılında düzenlediği sözde ‘referandum’ sonrasında Kırım’ı yasadışı bir şekilde ilhak etti ve Ukrayna vatandaşlarını pasaportlandırmaya (yasadışı olarak Rus pasaportları dağıtmaya) başladı. Daha sonra Rus işgal güçleri Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirdi ve aynı yasadışı ‘referandumları’ düzenledi. 24 Şubat'ta başlayan tam kapsamlı işgalin ardından Rusya, Ukrayna’nın Kherson ve Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirdi.

“RUS İŞGALCİLER YÜZDE 87 İLA YÜZDE 99 ‘DESTEK’ ALDIKLARINI İDDİA ETTİLER”

Geçici olarak işgal edilen bölgelerdeki Ukraynalıların şiddetli direnişine rağmen, Rusya 23-27 Eylül'de aynı şemaya göre yasadışı olarak ele geçirilen bölgelerin ilhakı için sözde ‘referandumlar’ düzenledi. 27 Eylül’de Rus işgalciler, sözde referandumların önceden hazırlanmış ve tamamen tahrif edilmiş ‘sonuçlarını’ açıkladılar ve yüzde 87 ila yüzde 99 ‘destek’ aldıklarını iddia ettiler. Ertesi gün, Kremlin'in kuklaları Putin’den Ukrayna’nın ele geçirilen topraklarının Rusya’ya ‘katılımını’ incelemesini istedi.

Rusya benzer bir algoritma ile 2014 yılında Kırım’ı yasadışı bir şekilde ilhak etmişti. 29 Eylül'de Putin, Ukrayna’nın Kherson ve Zaporijya bölgelerinin sözde ‘bağımsızlığını’ tanıdığı bir kararnameyi imzaladı. Benzer bir hamle Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’yı işgalinden önce ‘L/DNR’ ile ilgili gelmişti. Yasadışı belgelerin ‘imzalanması’, ilhakın son adımını oluşturmadığı açıktır.

“SÖZDE REFERANDUMLAR VE KREMLİN’İN ADIMLAR YASA DIŞIDIR”

Bu sözde referandumlar ve Kremlin’in attığı adımlar tamamen yasadışıdır. Hem Ukrayna Anayasası ve yasalarını hem de uluslararası normları ve Rusya’nın uluslararası yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etmektedir. Bu propaganda gösterilerinin Ukrayna’nın egemen topraklarının statüsü ve uluslararası sınırları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yapılan bu sözde ‘oylamalar’ tamamen Rus ordusu tarafından organize edilmiştir. Yerel sakinler korkutuldu, sokaklarda zorla yakalandılar. İnsanları tüm aile üyeleri için, hatta çocukları ve uzun süre önce ölen akrabaları için bile imza atmaya zorladılar. Rus işgal kuvvetlerinin temsilcileri, sivilleri bulmak ve silah zoruyla oy kullanmaya zorlamak için evleri dolaştılar.

Ukrayna ve dünya bu tür eylemleri kınıyor ve sözde referandumların sonuçlarını asla tanımayacaktır.

“UKRAYNA, HALKINI VE TOPRAKLARINI RUS İŞGALİNDEN KURTARMAYA DEVAM EDECEK”

Ukrayna, diplomatik ve askeri yollarla toprak bütünlüğünü geri kazanma hakkına sahiptir ve halkını ve topraklarını Rus işgalinden kurtarmaya devam edecektir. Rusya’nın halkın iradesi ile hiçbir bağlantısı olmayan baskı ve terör yöntemlerine rağmen, işgal altındaki topraklardaki Ukrayna direniş hareketi azalmadı. Tüm Ukrayna halkı, Rus işgal kuvvetlerinin ve ‘Rus barışının’ adım attığı her yerde geride ölüm, yıkım, sefalet ve kanunsuzluktan başka bir şey bırakmadığını gördü. Rusya'nın işgal altındaki topraklarda işlediği korkunç savaş suçları belgelenmektedir. Rus silahlı kuvvetleri sivillere tecavüz ediyor, işkence yapıyor ve öldürüyor. Arkasında yüzlerce insanın olduğu çok sayıda toplu mezar bırakıyor. Birçok aile işkence gördü ve öldürüldü, cesetleri toplu gömüldü. Rus işgalcilerle birlikte bu eylemin düzenlenmesine katılan tüm Ukrayna vatandaşları, Ukrayna Ceza Kanunu hükümlerine göre adil bir cezaya çarptırılacaktır. Ukrayna’nın yetkili makamları, onları tespit etmek ve adalete teslim etmek için şimdiden önlemler almaktadır.

Rusya, Ukrayna’nın geçici olarak işgal ettiği topraklarında sözde ‘referandumlar’ düzenleyerek, müzakerelere hazır olduğuna dair tüm sinyallerinin yalnızca silahlı saldırganlığını devam ettirme ve geçici olarak işgal edilen topraklarda tutunmayı amaçlayan çaresiz girişimlerini örtbas etmeye yönelik bir operasyon olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Rusya, diplomasi için çağrıda bulunanlara sürekli saygısızlık yapmaktadır.

“UKRAYNA, SÖZDE REFERANDUM ‘SONUÇLARINI’ TANIMAMA KONUSUNDAKİ TAVRI İÇİN TÜRKİYE’YE MİNNETTARDIR”

Ukrayna tarafı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destek ve bu sözde referandumların ‘sonuçlarını’ tanımama konusundaki net tavrı için Türkiye’ye minnettardır. Ortaklarımızı Rusya’ya ilhak girişimlerine, şantajlarına ve ültimatomlarına verilecek tek yanıtın Ukrayna’ya desteği artırmak olacağını göstermeye çağırıyoruz.”