Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den ABD ve Avrupa’ya ‘yaptırım’ eleştirisi

01 Mart 2022 Salı, 23:06

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı medya kuruluşlarına röportaj verdi. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarının ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Zelenski, “Durum çok ciddi. Şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan Ukrayna. Ukrayna, Avrupa’nın kalbi ve Avrupa’nın Ukrayna’yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu nedenle de dünya bu kadar özel bir şeyi kaybetmemeli” dedi.

“BATILI HÜKÜMETLER UKRAYNA’YA YARDIM EDEREK KENDİLERİNİ SAVUNMALI”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bunun Avrupa için büyük bir tehdit olacağını savunan Zelenski, “Batılı hükümetler Ukrayna'ya yardım ederek aslında kendilerini savunmalı. Çünkü Rus işgalciler kazanırsa, Rus işgali tehdidiyle karşılaşacak ve tek başlarına bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KAPATMAK GEREKİYOR”

Amaçlarının NATO ülkelerini savaşa çekmek olmadığını belirten Zelenski, “NATO ülkelerini savaşa çekmekten bahsetmiyoruz. Gerçek şu ki herkes zaten uzun bir süredir savaşın içine çekilmiş durumda. Ukrayna tarafından değil, Rusya tarafından tam boyutlu savaş sürdürülüyor. Bu durumda eğer ortaklarımız, Rusya, Ukrayna’nın NATO’da olmasını istemiyor diye Ukrayna’yı NATO’ya almaya hazır değillerse Ukrayna’ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar. Bu şu anlama gelir. Toprak bütünlüğümüz ve sınırlarımız korunuyor. Tüm komşularımızla özel ilişkilerimiz var, tamamen güvendeyiz ve güvenliğimizi sağlayan garantörler bunu yasal olarak garanti edebilir” dedi.

NATO tarafından sadece askeri desteğe ihtiyaç duymadıklarını belirten Zelenski, “Askeri desteğe ek olarak Ukrayna hava sahasını uçuşlara kapatmak gerekiyor” diye konuştu.

“BATI CİDDİ BİR YAPTIRIM PAKETİ UYGULASAYDI, UKRAYNA İŞGALİ OLMAYACAKTI”

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda geç kaldığını ifade eden Zelenski, “Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna’yı işgali olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Belarus'ta ilk turu yapılan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini değinen muhabirin, “Bunu bir zaman kaybı olarak görüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Zelenski, “Duruma ilişkin konuşmaya başlama kararı aldılar. Gerçekten ben de istiyordum ve onları teşvik ettim, yapmalısınız, her şeyden önce herkes savaşmayı durdurmak ve beş, altı gün öncesindeki noktaya dönmek zorunda. Yapabileceğiniz temel şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu çok önemli bir nokta. Bunları yaparsanız ve taraflar hazırsa, bu demektir ki barışa hazırlar. Eğer hazır değilseniz, bu zamanı boşa harcıyorsunuz demektir” ifadelerini kullandı. Muhabirin soruyu tekrarlaması üzerine Zelenski, “Göreceğiz” diye yanıt verdi.

Belarus'taki müzakereler sırasında Rusya'nın ülkesini bombalamayı devam ettiğini hatırlatan Zelenski, “Rus işgalciler sivil alanları bombalayarak, müzakere masasındaki Rus temsilcilerin Ukrayna heyetini baskı altında tutulması amaçlandı” dedi.