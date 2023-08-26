Ukrayna ordusuna ait iki uçak çarpıştı: 3 ölü

Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağının muharebe görevi sırasında çarpışması sonucu 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:49
Ukrayna ordusuna ait iki uçak çarpıştı: 3 ölü
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in batısında yer alan Jitomir bölgesinde dün muharebe görevi sırasında iki L-39 tipi uçağın çarpıştığı belirtildi. Feci kazada 3 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının "JUICE" çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da yer aldığı vurgulandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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