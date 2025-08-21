Ukrayna: Rusya yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 12:45:00
ANKA
Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece ‘yılın en büyük hava saldırılarından birini’ gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı aktarıldı.

1 ÖLÜ, 15 YARALI

Hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü belirtilen açıklamada, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rus ordusu, dün gece sivil altyapı tesislerini, konut binalarını ve insanlarımızı hedef aldı. Şu ana kadar saldırıda 15 kişinin yaralandığı bildirildi ve hepsine gerekli yardım sağlandı” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında ‘büyük bir Amerikan elektronik üreticisini’ vurduğunu duyurdu.

