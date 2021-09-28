Ulaş Gölü'nde korkutan görüntü: Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü
Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölünde su seviyesi düşünce birçok balık ölerek kıyaya vurdu. Gölün rengi ise turkuazdan sarıya döndü.
Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyordu. Birçok ziyaretçisi de olan göl bu günlerde kuraklık alarmı veriyor.
Kentteki yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini gözle görülür derecede düşürdü. Su seviyesini düşmesi de balıkları etkiledi. Suda azalan oksijen seviyesi sonrası birçok balık öldü. Kıyıya vuran balıklar görenleri endişelendirdi. Turkuaz renkteki gölün rengi de sarıya döndü. Alarm veren göl havadan drone ile görüntülendi.
BALIKLAR ÖLÜYOR
Su ürünleri Sivas Birlik Başkanı Orhan Çakırer, kuraklıkla birlikte balık ölümlerinin olduğunu ve göçmen kuşların bölgeyi terk ettiğini belirterek, “Bulunduğumuz yer Tecer dağının eteğinde bulunan Ulaş'taki doğal bir göl. Bu gölde çeşitli balık türleri ve çeşitli hayvan türleri yaşamaktadır. 2 ay önce başlayan kuraklıkla beraber gölde su çekilmesi oldu. Suyun çekilmesiyle beraber göldeki balıklar ölmeye başladı. Aynı zamanda çeşitli göçmen kuşlarda burayı terk etmeye başladı. Yüzlerce çeşit göçmen kuşun ve balığın arasında gölün kurumasıyla beraber azalma ve ölümler başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi kuraklığın olması. Ayrıca buradaki taş ocaklarını patlatmaları. Tecer ırmağının kuruması. Bunlar etken oluyor. Bu etkenleri ortadan kaldırdığımız zaman buradaki yeni hayata dönüşüm sağlayabiliriz" dedi.
GÖL KİRLİ BİR RENK ALDI
Çakırer, gölün renginin eskiden masmavi olduğunu ancak şu an kirli bir renk aldığını söyleyerek, “Bu suyun renginin değişmesi oksijenin azalmasıyla beraber yosunların oluşması. O yosunlar da oksijeni tüketiyor. Oksijen tükenince aşağıdaki balıklar ölüyor. Balıkların ölümüyle beraber de suyun rengi değişiyor. Suyun renginin değişmesi balıkların ölümüne bağlı. Burası daha önceden masmaviydi, turkuazdı. Ama şimdi kirli bir renk oluştu. Eski rengi yok şu anda. Doğal hayatı koruma adına valiliğimizden buranın kurtarılmasını istiyoruz. Bu gölümüzü ve buradaki hayvan çeşitlerini korumamız lazım. Yetkililerden konuyla alakalı buraya yardım yapılmasını, bunun sebeplerinin araştırılmasını ve o sebeplerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Atatürk sembolik olarak öne çıkabilir ama...
- Erbaş'ın reddedilme gerekçesi ortaya çıktı
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- Eski futbolcu için 'cinayet'ten tutuklama kararı