Ulaş Karasu, DHMİ’deki usulsüzlük iddialarını Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:53

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile daha önce kurumda daire başkanlığı da yapan danışmanı Cemil Acar’la ilgili rüşvet iddiaları bulunduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, “Bu bürokratların mal beyanları haricinde, haklarında kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle tüm gelirleri ve kaynaklarının araştırılması sağlanacak mıdır" diye sordu.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, DHMİ’deki usulsüzlükleri ve atamalardaki sorunlar ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kendisine bu konuda çok sayıda şikayet ve iddia ulaştığını belirten Karasu, daha önce de gündeme getirdiği usulsüz atamaların merkezinde DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve SHGM ve DHMİ’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevi de yapmış olan, hakkındaki rüşvet iddialarının ardından bu görevinden alındıktan sonra Keskin’in danışmanı olarak görevini sürdüren Mehmet Cemil Acar’ın bulunduğunu belirtti. Karasu, “Hazinenin bir kuruş parasını dahi kendi menfaatine kullanandan bürokrat olmaz. Hesabını sorarız” dedi.

DHMİ, SHGM ve bakanlıkta son beş yılda kaç personelin görev yerinin değiştirildiğinin açıklanmasını isteyen Karasu, “Aynı dönemde DHMİ bünyesinde, haksız şekilde atandığı mahkeme kararıyla kesinleşmiş kaç personel bulunmaktadır? Bu kişilerden kaçı mahkeme kararına uygun bir şekilde eski görev yerlerine gönderilmiştir” diye sordu.

BAKAN URALOĞLU'NA SORULAR

Karasu, Bakanı Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

"Hukuksuz ve hülle yoluyla atanan kişilerle ilgili olarak kaybedilen davaların dosya ve avukatlık giderleri başta olmak üzere bu kişilere hak etmedikleri, görevlerinde fazladan ödenen maaş, yolluk, harcırah ödemeleri yoluyla ödeme yapılmış mıdır? Yapılmış ise miktarı nedir, devlet ne kadar zarara uğratılmıştır?

Yönetmelikteki boşluk çerçevesinde, son beş yıl içinde 'hülle' ile şef, teknik şef ve şube müdürü vb. görevlerine getirilen kaç personel bulunmaktadır? Bu konuda açılan davaların sonuçları nelerdir?

Acar’ın DHMİ’de emrine verilmiş olan makam arabası ve makam odası var mıdır? Bu kişinin hiçbir görevi olmadığı halde havalimanlarını denetlediği iddiaları doğru mudur? Acar hakkındaki iddialar nedeniyle herhangi bir idari soruşturma ya da disiplin işlemi uygulanmış mıdır? Uygulanmış ise içerikleri nelerdir; sonuçları nelerdir? Acar hakkında yapılan güvenlik soruşturması, arşiv araştırması en son ne zaman yapılmış ve sonucu ne olmuştur?

Haklarında haksız zenginleşme iddiaları olan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve Cemil Acar’ın ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmış mıdır, yapılacak mıdır? Bu bürokratların mal beyanları haricinde, haklarında kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle tüm gelirleri ve kaynaklarının araştırılması sağlanacak mıdır?"