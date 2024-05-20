Ulaş Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na 'pilotluk sınavı' sorusu: Sınavın gayriciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kimdir?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:07

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) yapılan pilotluk sınavının genel müdürlüğün yemekhanesinde yapılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na “Duyurusunda, PPL Pilot Sınavlarının Ankara'daki Genel Müdürlüğün adresinde ve sınav salonunda yapılacağının duyurulmasına karşın, gayri ciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kim ya da kimlerdir” diye sordu.

BAKANLIĞA SORULAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, SHGM’nin pilotluk sınavının yemekhanede yapılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Karasu, Bakan Uraloğlu’nu şu soruları yöneltti:

"14-15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen PPL Sınavına kaç aday müracaat etmiş, kaçı sınava girmiştir?

SHGM Genel Müdürlük binasındaki kazan dairesi ve deponun da bulunduğu -2'nci katta yapılmasının gerekçesi nedir? Gençlerin kaderini etkileyecek bir sınav neden böyle bir ortamda gerçekleştirilmiştir?

Duyurusunda, PPL Pilot Sınavlarının Ankara'daki Genel Müdürlüğün adresinde ve sınav salonunda yapılacağının duyurulmasına karşın, gayri ciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kim ya da kimlerdir? Sınav yeri değişikliğine ne zaman, kim tarafından karar verilmiş, karar kim ya da kimler tarafından onaylamıştır?

Sınava giren adayların hakkı olmasına rağmen beraberlerindeki hesap makinası ve flight computerin sınava alınmamış olmasının gerekçesi nedir?

Sınav arasında, konsantre bozukluğu yaşadığı için başarısız olan adayların başarısızlığının sorumlusu kim ya da kimler olacaktır?

Sınavda kamera kaydı tutulmuş mudur? Tutulmamış ise sınavda yaşanan usulsüzlükler nasıl belirlenecek, itirazlar nasıl değerlendirilecektir?"