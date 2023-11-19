İstanbul’da kar yağışı etkili oldu
İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Bazı ilçeler beyaza büründü.
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardın dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
İstanbul’un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü. Taksim’de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu.
Sabah işlerine gitmek için evden çıkan yurttaşlar, lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı yurttaşlar sağa sola kaçışırken bazı yurttaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
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