Ulaştırma Bakanı zor ulaştı: Görüntü dondu, yayın yarıda kesildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından canlı yayın ile Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasına yönelik açıklamalar yapacağı sırada yayının kesilmesi ve sık sık donması dikkatlerden kaçmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin öne sürdüğü şartları kabul ettiğini X hesabı üzerinden canlı yayınla duyurdu.
Uraloğlu'nun canlı yayın sırasında sık sık görüntüsünün donması ve yayının yarıda kesilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Yayını kesilen Uraloğlu, Instagram'ın açılacağı saati X hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.
HESABI BİR SÜRE KAPANDI
Ayrıca Uraloğlu'nun yaptığı paylaşım sonrası hesabının bir süre erişime kapandığı ardından tekrar açıldığı görüldü.
AKILLARA İNTERNET HIZINI GETİRDİ
Ülkelerin mobil ve sabit bant internet hızlarını aylık olarak sıralayan hız testi şirketi “Speedtest by Ookla” haziran ayında yayınladığı raporda ülkelerin internet hızlarını açıklamış ve Türkiye, sabit internet hızında Kongo’nun gerisinde kalarak 111'inci sırada yer almıştı.
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