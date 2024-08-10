Bakanlıktan 'fidye için kaçırılan' vatandaş açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Çolak adlı vatandaşın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına ilişkin konunun yakından takip edildiğini bildirdi.

ANKA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 18:00
Bakanlıktan 'fidye için kaçırılan' vatandaş açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah (9 Ağustos) gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."


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