Bakanlıktan 'fidye için kaçırılan' vatandaş açıklaması

Yayınlanma: 10.08.2024 - 18:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 18:00

Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah (9 Ağustos) gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."