Ulaştırma Bakanı'ndan 'U' savunması: 'Kolaylaştırıyor'
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamuoyunda tartışmalara neden olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında “M” yerine “U” harfinin kullanılması kararının, “yolcu erişim kolaylığını sağlamak için” alındığını öne sürdü.
İstanbul’da metro istasyonlarının simgesi olarak ‘M’ harfi kullanılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı süren Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattında kullanılacak simge ‘U’ harfi olarak belirlendi.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, “Metroları bölme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) devre dışı bırakma” girişimi olarak değerlendirilen kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın TBMM gündemine taşıdı. Akın, neden ‘U’ harfinin tercih edildiğini ve kararla ilgili İBB’nin görüşünün alınıp alınmadığını sordu.
Bakan Adil Karaismailoğlu, Metro hattında “U” harfinin kullanılmasını tramvay ve füniküler hatlardan örnekler vererek savundu, şunları dile getirdi: “İstanbul metro istasyonlarında genellikle ‘M’ logusu kullanılmakta iken Gebze-Halkalı Banliyö hattında ‘Marmaray’ logosu kullanılmaktadır. Yine İstanbul’da tramvay için ‘T’, füniküler sistem için ‘F’ sembolü yolcunun ilgili hattı ayırt etmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Ankara’da metro hatları ‘M’ harfi ile sembollenirken diğer bir metro tipi olan ve adı Ankaray olan raylı sistemin sembolü ‘A’ harfidir.”
ÇELİŞKİLİ POLİTİKALAR
Yanıtı değerlendiren CHP’li Akın, şunları dile getirdi: “U harfinin tercih edilmesi, hazımsızlığın göstergesidir. Ulaştırma Bakanlığı, metro hatlarında ‘U’ harfinin kullanılmasını savunurken bu durumu tramvay ve füniküler hatlarıyla karşılaştırıp vatandaşın aklıyla adeta alay ediyor. AKP iktidarı ‘U’ harfini kullanmak istiyorsa kendi çelişkili politikalarını simgesi olarak kullanabilir.”
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı!
- Tekirdağ'da feci kaza: Tırın altında kaldı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- 5 günde şef oldu
- 'Bakanlığın petshop düzenlemesi göstermelik'
- Ukraynalı futbolcu yaşadığı vahşeti anlattı!
- 'Verilerin işareti yerimizden zıplatacak'
- Formula 1 yeniden Avustralya'da
- Mal varlığı donduruldu
- CHP'den jet yanıt
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
- Boşandığı erkek tarafından kemerle boğularak katledildi!