Ulaştırma Bakanlığı projesi tarım arazisi üzerine yapılacak
Ulaştırma Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde yapılması planlanan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi Projesi’nin arazileri “arkeolojik sit alanı” ve “tarım arazisi” çıktı. Projenin test yollarının inşası için Alpu’da altı milyon metrekare alanın “kamulaştırılmasına” karar verildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, projenin “kamu yararına aykırı” olduğu gerekçesiyle açtığı davada, bilirkişi rapor hazırladı.
Raporda şu tespitlere yer verildi: “Test yolları için kamulaştırılmak istenen alan, verimli tarım arazilerinin yanı sıra mera alanına, DSİ sulama alanı sınırına, doğalgaz boru hattına, sanayi alanına, yerleşim bölgesine, Porsuk taşkın alan sınırına ve sit alanına isabet etmekte. Proje ile bölgenin en verimli tarım arazilerinin bütünlüğü bozulacak. Proje sahasının yakınında aktif faylar var ama bu konuda AFAD’dan görüş alınmamış. Riskler göz ardı edilmiş. Projenin yapılacağı ovada çok fazla taşınmaz kültür varlıkları olduğu için telafisi imkânsız tahribata neden olabilir.”
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ülkemizin en verimli tarım arazilerinin üzerine ray döşemek kimseye fayda sağlamaz. Proje daha kıraç bölgeye kaydırılmalı” dedi.
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