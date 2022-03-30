Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Eskişehir Havalimanı kapatılmayacak'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılacağı yalandır; havalimanı hizmetine devam etmektedir" denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projelere ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Açıklamada, "Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılacağı yalandır; havalimanı hizmetine devam etmektedir" denildi. Bakanlık tarafından Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılacağı yalandır; havalimanı hizmetine devam etmektedir. 'Yap-İşlet-Devret' modeli ile hayata geçirilen, 3 Mart 2011 yılında sözleşmesi imzalanan ve 1 Kasım 2012 yılında faaliyete geçen Zafer Havalimanı, 50 milyon avroya mal olmuştur. 2044 yılında kamu malı olacak Zafer Havalimanı’nın işletme, bakım ve onarım giderleri dahil toplam maliyeti 254 milyon avrodur. Zafer Havalimanı için verilen, işletme süresi sonunda, yani 2044 yılına kadar toplam ödenecek garanti bedeli ise 206 milyon avrodur. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ihaledeki net karı 48 milyon Euro'dur."
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